В Московской области проведут ремонт дорог, следующих к популярным местам отдыха

В Подмосковье в этом ремонтном сезоне отремонтируют 57 региональных дорог, ведущих к популярным местам летнего отдыха: паркам, пляжам и зонам отдыха на берегах рек и озер, работы уже ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонт более 160 км дорог в 25 округах Подмосковья не только повысит безопасность и комфорт передвижения, но и позволит жителям и гостям региона насладиться отдыхом на природе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, сотрудники Мосавтодора уже обновили 25 км асфальтобетонного покрытия на 11 участках региональных дорог. Так, например, в Лосино-Петровском обновили покрытие на Новинском шоссе и улице 7 ноября. Они следуют к Лосино-Петровскому парку, расположенному между реками Клязьма и Звероножка. Кроме того, в Долгопрудном прошли работы на проспекте Пацаева, по которому можно проехать к скверам и паркам, а также к пристаням и пляжу вдоль Котовского залива.

Все работы планируют завершить осенью 2025 года. В рамках ремонта специалисты уложат новое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

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