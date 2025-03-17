В Московской области проведут восстановление рыбоводного хозяйства

В Подмосковье проведут восстановление рыбоводного хозяйства полного цикла «Шатурский» мощностью 220 тонн продукции в год, соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали правительство Московской области и ООО «Агрофирма «Рыбхоз Шатурский». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Продолжаем развивать рыбную отрасль — в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тыс. тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Белоруссия, Узбекистан, Казахстан. Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, в рамках первого этапа планируется провести восстановление и зарыбление 98 гектаров прудов, второго этапа — еще 210 гектаров. В реализацию проекта вложат около 60 млн рублей.

В хозяйстве будут производить карпа, белого амура, щуку, судака и другую рыбу, а также рыбопосадочный материал. Кроме того, здесь будут заниматься переработкой и реализацией рыбной продукции. Объект введут в эксплуатацию в I квартале 2031 года, это создаст более 30 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.