В Московской области проведут XI чемпионат «Абилимпикс»

В Подмосковье в конце марта стартует конкурс профессионального мастерства — XI Московский областной чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья, его проведут при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Основными площадками соревнований станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж. Участие в них примут более 1 тыс. человек, они будут состязаться в 69 компетенциях. Среди них — «Адаптивная физическая культура», «Веб-дизайн», «Дизайн персонажей/Анимация», «Исполнительское мастерство (Вокал)» и не только. Для них также проведут мастер-классы, семинары, тренинги и ярмарку вакансий.

В 2025 году в чемпионате впервые примут участие ветераны специальной военной операции, они будут соревноваться в компетенциях «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Слесарное дело», «Сварочные технологии», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» и «Электромонтаж».

Организаторами чемпионата выступают Министерство образования Московской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс». Поддержку мероприятию оказывают Национальный центр «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.