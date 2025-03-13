В Московской области провели почти 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе в Подмосковье провели 90 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве уточнили, что в них приняли участие 262 претендента, в среднем количество участников на конкурентных процедурах составило три человека на лот. Победителями стали те, кто смог предложить наивысшую цену. Если к торгам допустили только одного человека, он мог забрать лот по минимальной стоимости.

Напомним, что узнать подробности об объектах, выставленных на торги в регионе, можно на областном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.