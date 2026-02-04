В Московской области провели почти 80 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 73 аукциона по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 135 претендентов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило два человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка для ведения ЛПХ в Воскресенске приняли участие восемь человек. Победителем торгов стал тот, кто предложил наивысшую цену. Если к аукциону допустили одного участника, он может забрать лот по минимальной стоимости. Узнать подробности об объектах, выставленных на торги в области, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

