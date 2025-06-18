В Московской области провели ремонт сотой дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Специалисты Мосавтодора провели ремонт покрытия на 100 региональных дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с начала ремонтного сезона 2025 года, им удалось обновить порядка 240 км покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сотым участком завершенного ремонта стал проспект Пацаева в Долгопрудном — здесь обновили больше 1,8 км покрытия, позже дорожники нанесут разметку», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве уточнили, что данный проспект является одной из центральных улиц город. По нему можно проехать к Лихачевскому шоссе, железнодорожной станции Водники, городскому парку и не только. Житель Долгопрудного Виталий поделился, что после ремонта по нему «стало гораздо приятнее и удобнее ездить».

В общей сложности в этом ремонтном сезоне по нацпроекту отремонтируют более 320 участков региональных дорог, ознакомиться с программой ремонта можно здесь.

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