В Московской области провели ремонт дорожных ограждений
Дорожники провели ремонт ограждений в 10 округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, установленных на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на улице Гагарина в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Московской во Фрязине, улице Семенюка в Дмитрове, улице Ворошилова и Борисовском шоссе в Серпухове. Кроме того, ремонт провели на улице Ленина в Лосино-Петровском, 45-м км Каширского шоссе в Домодедове, Южном обходе Подольска и Осташковском шоссе в деревне Пирогово под Мытищами. В ведомстве уточнили, что такие ограждения позволяют повысить безопасность участников дорожного движения и снизить вероятность ДТП.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.