В Московской области провели ремонт дорожных ограждений

Так, работы прошли на улице Гагарина в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Московской во Фрязине, улице Семенюка в Дмитрове, улице Ворошилова и Борисовском шоссе в Серпухове. Кроме того, ремонт провели на улице Ленина в Лосино-Петровском, 45-м км Каширского шоссе в Домодедове, Южном обходе Подольска и Осташковском шоссе в деревне Пирогово под Мытищами. В ведомстве уточнили, что такие ограждения позволяют повысить безопасность участников дорожного движения и снизить вероятность ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.