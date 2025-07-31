В Московской области провели ремонт дорожных знаков

Специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в 12 городских округах Подмосковья, работы прошли в рамках летнего содержания региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Вертлинской в Солнечногорске, улице Акуловской в Одинцове, на Новом шоссе в Долгопрудном, улице Центральной в Щелкове, улице Парковой в Лыткарине, улице Гагарина в деревне Кузнецово Раменского округа, улице Центральной в селе Юрасово под Воскресенском. Кроме того, ремонт провели на улице Дачной в деревне Ерново в Зарайске, улице Главной в поселке городского типа Черкизово Пушкинского округа, Осташковском шоссе в деревне Подрезово в Мытищах, Кореневском шоссе в поселке городского типа Красково в Люберцах и улице Кирова в поселке городского типа Большие Дворы Павловского округа.

В ведомстве уточнили, что такие работы проводят в оперативные сроки, потому что отсутствие или повреждение знака повышает риск возникновения ДТП.

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