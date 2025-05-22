В Московской области провели ремонт остановок

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Пролетарской в Балашихе, улице Чугунова в Раменском, улице Октябрьской в Солнечногорске, улице Жуковского в Луховицах и улице Победы в Подольске. Кроме того, ремонт провели в деревне Юрцово под Егорьевском, городке Звенигород-4, в деревне Фуньково Одинцовского округа и поселке Мисцево Орехово-Зуевского округа.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Мосавтодора на регулярной основе проводят работы по поддержанию элементов инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.