В Московской области провели ремонт остановок

Так, работы прошли на Леоновском шоссе в Балашихе и улице Девичье Поле в Коломне, на Старом Ярославском шоссе у деревни Григорково Пушкинского округа, на дорогах в деревне Житниково Сергиево-Посадского округа, деревне Максимовка под Истрой. Кроме того, ремонт провели у деревни Кунисниково Дмитровского округа, в Богородском округе на улице Ленина в селе Кудиново и на дороге вблизи поселка Горбуша, в Люберцах на улице Чехова в поселке городского типа Красково и на дороге в деревне Торбеево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.