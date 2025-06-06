В Московской области провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора за неделю отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улицах Внуковской в Дмитрове, Колхозной в Ступине, Кирова в Лосино-Петровском, Мира в Мытищах, Транспортной, Новом бульваре в Долгопрудном и 28-м километре Каширского шоссе в Видном. Кроме того, ремонт провели на улице Центральной в селе Братовщина Пушкинского округа, улице Кооперативной в деревне Вялки Раменского округа и на дороге в селе Михалево Воскресенского округа.

В ведомстве уточнили, что специалисты проводят обследования дорожной сети каждую неделю в рамках содержания дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.