В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 8 сентября, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Аналогичный прогноз сохранится в ближайшие два дня, 9 и 10 сентября. Температура воздуха днем в этот период составит +18…+24 градуса, ночью — +8…+15. Синоптики обещают почти безоблачную погоду, без дождей.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

