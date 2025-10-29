В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 29 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +3…+7 градусов, ночью — +2…+4. Синоптики обещают сплошную облачность с прояснениями, дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

