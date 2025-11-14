В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 14 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в выходные. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит -2…+7 градусов, ночью — -5…+3. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, временами — дожди со снегом.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

