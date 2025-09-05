В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 5 сентября, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Аналогичный прогноз сохранится и в выходные дни, 6 и 7 сентября. Температура воздуха днем в этот период составит +18–23°C, ночью — +8–14°C. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

