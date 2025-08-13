В Московской области рассказали о пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 13 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В четверг, 14 августа, II класс спрогнозировали в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах. В пятницу, 15 августа, в Егорьевском лесничестве ожидается III класс пожарной опасности.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
