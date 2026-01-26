В Московской области репродуктивную диспансеризацию прошли более 900 тыс. жителей

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 900 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье такую диагностику можно пройти бесплатно, по полису ОМС, в удобном формате. Мы продолжаем делать профилактику доступной и понятной для людей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В рамках диагностики женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут посетить уролога, при необходимости – могут быть направлены на дополнительные исследования. Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.