В Московской области родились редкие тройняшки

В Щелковском перинатальном центре родились редкие дихориальные триамниотические тройняшки — девочки появились на свет на 33-й неделе беременности с помощью операции кесарева сечения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что у одного плода была своя плацента, а у двух — общая.

«Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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