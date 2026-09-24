В Рузском округе у дачного поселка появились собственные названия улиц

Дипломатическим прошлым объясняется необычная топонимика дачного товарищества «Кантемирово» в Рузском округе. Участки для индивидуальных домов здесь начали выделять сотрудникам внешнеполитического ведомства еще в советские времена. Сегодня среди жителей — в основном заслуженные ветераны дипломатической службы, их дети и внуки. Именно стремлением сохранить преемственность поколений и уважением к профессии предков объясняется то, что произошло дальше, сообщил REGIONS.

Безымянные проезды и улицы поселка решили превратить в именованные. Названия собственники утвердили на общем собрании, после чего на месте установили яркие информационные таблички. Так у поселка появилась своя карта с оригинальными топонимами, подчеркивающими его богатую историю.

Так, одна из табличек ведет к «Смоленской площади» — своеобразному аналогу центрального адреса МИД России в Москве. Водоем же в поселке получил символическое имя Женевское озеро.

Садовое товарищество «Монтажник», граничащее с «Кантемировым», к творческому подходу пока не пришло: наименований у его проездов нет. Впрочем, пример соседей-дипломатов способен вдохновить их на разработку собственной карты.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области находятся деревни Доенки, Журелейка, Загзы и Клопиха.