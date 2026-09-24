В Ногинске увеличат выпуск продукции производителя упаковки

В Ногинске полиграфическое предприятие «Принтомир», входящее в ГК «Гофромир», планирует увеличить объем производства на 30% во второй год работы. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

«Принтомир» создан на базе приобретенной компанией в марте 2025 года типографии. За несколько месяцев площадку перестроили под производство упаковки, в августе зарегистрировали бренд и открыли производство. За первый год работы «Принтомир» создал 50 новых рабочих мест. На предприятии было выпущено около 4 млн единиц упаковки и разработало 75 новых конструкций. Крупнейший заказ за этот период составил 150 тыс. единиц.

На втором году работы компания планирует увеличить объем производства на 30% за счет роста серийных заказов и более полной загрузки оборудования. Для этого также планируется перейти на круглосуточный режим работы и создать еще около 40 рабочих мест.

Производственная площадка в Ногинске занимает 4,6 тыс. кв. м. Здесь действует полный цикл производства упаковки — от разработки конструкции и печати до ламинации, высечки и склейки. Техническая мощность площадки превышает 50 млн единиц упаковки в месяц. В июне 2026 года на предприятии запустили четырехцветную флексографическую машину для печати по гофрокартону.

В дальнейшем «Принтомир» планирует расширять клиентскую базу, развивать сотрудничество с действующими заказчиками и наращивать производственные возможности под растущий серийный спрос.

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