В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах построят еще один дом

В Люберцах началось строительство новостройки в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы, многоэтажный дом станет 24-м по счету. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Корпус 1.2 будет включать шесть секций и рассчитан более чем на 800 квартир. На подземном этаже оборудуют автостоянку на 130 машино-мест для авто среднего класса, на первом - нежилые помещения, в том числе, офисы, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания. Кроме того, здесь будет располагаться участковый пункт полиции.

На стройплощадке ведутся работы подготовительного этапа, завершить строительство планируют в 2028 году. В жилом комплексе уже построено 23 многоквартирных дома, две школы, три детских сада.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.