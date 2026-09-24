В Подмосковье проведут День открытых дверей в центрах онкопомощи

В субботу, 26 сентября, совершеннолетние жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Дня открытых дверей, с начала 2026 года возможностью воспользовались более 5 тыс. пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика у онколога — это вклад в свое здоровье и долголетие. Раннее выявление заболеваний позволяет начать лечение на стадии, когда оно наиболее эффективно, и значительно повышает вероятность выздоровления», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках Дня открытых дверей пациенты могут получить консультацию врача-онколога, проверить кожные покровы на наличие новообразований. Кроме того, у них есть возможность пройти скрининговое исследование для оценки рисков развития злокачественных патологий дыхательной и пищеварительной систем и не только. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований (при наличии). Адреса и контактные телефоны для уточнения информации размещены по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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