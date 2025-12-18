В Московской области с начала 2025 года родились 547 двоен и пять троен

В Подмосковье с января этого года в учреждениях родовспоможения на свет появились 547 двоен и пять троен. Об этом рассказали в Министерство здравоохранения Московской области.

На территории региона работают шесть современных перинатальных центров, а также МОНИИАГ. В учреждениях беременным, роженицам и новорожденным детям оказывают высокотехнологичную медпомощь.

Кроме того, для будущих родителей открыты специализированные школы, тематический сайт, горячая линия. Помимо этого, в области доступны различные виды родов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с выставкой инновационных технологий в педиатрии.