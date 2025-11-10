В Московской области с начала года выдали более 4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»
В Московской области с начала 2025 года родителям новорожденных детей выдали более 4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В составе каждого такого набора 50 самых необходимых новорожденному ребенку предметов. Благодаря получению такого набора у родителей появляется возможность уделить больше времени себе и ребенку.
Вместо подарочного набора можно получить единовременную выплату в размере 20 тыс. руб.
