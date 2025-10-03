В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В пятницу, 3 октября, на всей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 4 и 5 октября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит +10–15°C, ночью — +5–9°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны кратковременные дожди.

Жителям напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

