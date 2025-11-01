В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В субботу, 1 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +5…+9 градусов, ночью – +1…+6. Синоптики обещают сплошную облачность с прояснениями, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

