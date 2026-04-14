В Московской области снизилась заболеваемость туберкулезом

В Подмосковье на 24,7% снизилась заболеваемость туберкулезом, за три месяца 2026 года данный показатель составил 13,7 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье проводится большая работа по профилактике туберкулеза, его ранней диагностике и эффективному лечению», — рассказал главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.

По его словам, это способствовало снижению показателя. Работа медицинских специалистов также позволила областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медорганизаций области, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

