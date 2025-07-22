В Московской области составили список самых популярных имен для детей

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков летом 2025 года стали Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем, для девочек — София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В список редких имен в ведомстве включили Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, а также Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина. Родители могут зарегистрировать ребенка прямо в медицинском учреждении, что значительно упрощает процедуру оформления всех необходимых документов. При рождении ребенка семья может получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.