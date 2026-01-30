В Московской области стали производить больше замороженных ягод и фруктов

В Подмосковье нарастили производство замороженных ягод. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за 11 месяцев прошлого года в регионе произвели 9,9 тыс. тонн замороженных ягод и фруктов, а также орехов. Это на 13% больше, чем годом ранее.

«Подмосковье обеспечило 40,5% от общего объема производства замороженных фруктов и ягод в Центральном федеральном округе и 18,4% — в целом по России», — рассказали в министерстве.

Самые крупные подмосковные производители указанной продукции — ООО «Агама Роял Гринланд» и ООО «Эколес Запад».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие современные технологии используются в аграрной сфере в регионе.