В Московской области трудоустроили почти 60 тыс. жителей с инвалидностью

В Подмосковье в общей сложности удалось трудоустроить более 55 тыс. жителей с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Все больше жителей с инвалидностью из нашего региона получают возможность реализовать свой потенциал и строить карьеру. Например, в нашем центре имени Мещерякова жители с нарушениями слуха и зрения со всей страны могут обучиться новым профессиям по 15 направлениям», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что рабочие места инвалидам в регионе предоставляют в том числе по обязательной квоте. Свободными из общего числа квотируемых рабочих мест сейчас остаются более 4 тыс. Для инвалидов также проводятся тренинги и вебинары от областного Кадрового центра. Подобрать подходящую вакансию можно на специализированном портале «Работа в России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.