В Московской области убрали почти 1,5 тыс. аварийных деревьев

С начала 2025 года в лесах Подмосковья убрали более 1,4 тыс. аварийных деревьев. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин уточнил, что работы провели специалисты ГАУ МО «Мособллес» в рамках государственного задания. Наибольший объем работ выполнили в Подольском, Ступинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском и Истринском лесничествам.

В ведомстве уточнили, что деревья срубают в том случае, если они находятся в 100-метровой зоне от населенного пункта, имеют структурные повреждения и угрожают имуществу или здоровью людей. Направить обращение о необходимости вырубки жители могут через единый центр управления регионом, портал «Добродел» и сайт Комлесхоза. При этом самовольная рубка запрещена.

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