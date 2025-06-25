В Московской области упростили процесс обновления медсправки для получения бесплатной путевки в санаторий

В Подмосковье упростили услугу для льготников, которые имеют право на получение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, мера доступна для инвалидов, детей-инвалидов с сопровождающими, пенсионеров с низким доходом. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Процесс подачи заявления и получения самой путевки максимально упрощен — все можно сделать через портал госуслуг. Мы доработали услугу и внедрили возможность обновления медицинской справки также в электронном виде», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, каждый год путевки в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России получают более 30 тыс. региональных льготников.В обновленной услуге они смогут увидеть срок действия медицинской справки. Если он срок действия истек, житель может обратиться в поликлинику региона, обновить справку и подать заявку на портале о том, что она обновлена. Подать заявление на получение путевки можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.