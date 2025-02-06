В Московской области увеличили размер выплаты для приемных родителей

В Подмосковье увеличили размер ежемесячной выплаты для приемных родителей и опекунов. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что размер поддержки варьируется от возраста детей. Так, выплата на детей от 1 года до 12 лет в 2025 году была проиндексирована до величины прожиточного минимума на ребенка — 18 723 рублей.

«В нашем регионе более 12 тыс. опекунов и приемных родителей воспитывают свыше 14 тыс. детей-сирот. Мы понимаем, насколько важна финансовая поддержка для семей, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без родительского попечения», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Помимо этого, в регионе также реализуют программы поддержки приемных семей, в том числе проводят обучающие семинары для опекунов, оказывают психологическую помощь и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.