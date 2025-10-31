В Московской области в 2025 году после ЭКО родились более 1,5 тыс. детей

С начала 2025 года в Подмосковье с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились более 1,5 тыс. детей, ее реализуют в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современные технологии позволяют женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в Подмосковье ЭКО и криоперенос проводят пациенткам при наличии показаний по ОМС, для этого нужно оформить квоту. Узнать подробнее о процедуре можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.