В Московской области в 2025 году провели более 4 тыс. процедур ЭКО

С начала 2025 года в Подмосковье жительницам провели более 4 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), процедуру проводят в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря процедуре ЭКО женщины, имеющие проблемы с наступлением беременности естественным путем, могут стать мамами», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, процедуру можно провести бесплатно, за счет средств ОМС, при наличии медицинских показаний. Узнать подробнее об этом можно здесь.

