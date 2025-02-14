В Московской области в январе провели почти 9 тыс. исследований свинины

По итогам января в регионе было проведено почти 9 тыс. исследований свинины. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверки качества продукции на рынках и ярмарках области каждый месяц проводят специалисты государственной ветслужбы региона. Качеству мяса уделяется особое внимание.

Так, за прошлый месяц было проведено почти 9 тыс. исследований свинины и взято свыше 4,7 тыс. проб. Мясо проверяли путем физико-химического метода, варки и трихинеллоскопии.

В области производством свинины занимаются несколько предприятий. Крупнейшие из них расположены в Можайском, Коломенском и Раменском округах. По итогам 2024 года в регионе произвели свыше 60 тыс. тонн такого мяса.