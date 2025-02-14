В Московской области в январе провели почти 9 тыс. исследований свинины
Почти 9 тыс. исследований свинины провели в Подмосковье за месяц
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
По итогам января в регионе было проведено почти 9 тыс. исследований свинины. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проверки качества продукции на рынках и ярмарках области каждый месяц проводят специалисты государственной ветслужбы региона. Качеству мяса уделяется особое внимание.
Так, за прошлый месяц было проведено почти 9 тыс. исследований свинины и взято свыше 4,7 тыс. проб. Мясо проверяли путем физико-химического метода, варки и трихинеллоскопии.
В области производством свинины занимаются несколько предприятий. Крупнейшие из них расположены в Можайском, Коломенском и Раменском округах. По итогам 2024 года в регионе произвели свыше 60 тыс. тонн такого мяса.