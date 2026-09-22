В Московской области ветеринары помогли вывести птенца редкого попугая какаду-инка

Ветеринары Подмосковья помогли вывести птенца одного из самых редких попугаев в мире — какаду-инка. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Птенец вида Cacatua leadbeateri появился на свет в Долгопрудном. Специалисты местной участковой ветеринарной лечебницы совместно с заводчиком экзотических птиц провели искусственное выведение с использованием профессионального инкубатора.

Искусственная инкубация яиц редких попугаев требует постоянного контроля температурного и влажностного режима: даже незначительное отклонение может привести к гибели эмбриона.

Фото: [ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области ]

Также ветеринары официально подтвердили факт рождения птицы. Это требуется для ее последующей легализации и оформления документов.

Попугаи какаду-инка обитают в Австралии. Их хохолки красного, розового и желтого цветов. Вид занесен в Международную Красную книгу, а его продажа строго регулируется международным соглашением СИТЕС. В связи с этим каждое успешное разведение в неволе имеет большое значение для сохранения популяции.