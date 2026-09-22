Состав важнее цены: стало известно, что россияне ищут в готовой еде

Пельмени уверенно закрепились на вершине рейтинга самых востребованных готовых блюд у россиян — такой вывод следует из совместного исследования Самоката и Центра изучения потребительского поведения Роскачества. Об этом сообщает NEWS.ru .

Эксперты отмечают, что полуфабрикаты и готовые продукты прочно вошли в повседневный рацион: их регулярно включают в покупки 68% респондентов. При этом главным ориентиром при выборе еды для почти половины опрошенных (48%) остается состав и качество ингредиентов, тогда как цена играет решающую роль лишь для 6% участников опроса.

Лидером спроса стали пельмени и вареники — их выбирают 44% опрошенных, причем популярностью пользуются как замороженные полуфабрикаты, так и уже приготовленные варианты. На второй строчке рейтинга расположился стритфуд (37%), а на третьей — десерты (29%). Заметный сегмент рынка занимают готовые мясные блюда и салаты — их включают в корзину каждый пятый покупатель (по 21%). Блюда азиатской кухни привлекают 18% потребителей.

Основные мотивы покупки готовых блюд связаны с экономией времени и желанием порадовать себя. Так, 30% респондентов прибегают к такой еде, когда нужно быстро перекусить или просто не хочется готовить, а еще 26% выбирают ее ради удовольствия и вкуса. Для 14% готовые блюда становятся решением, если дома не оказалось нужных продуктов, а 12% не хотят тратить силы на подготовку ингредиентов.

При этом стремление к удобству не означает снижения требований к еде. Помимо состава и качества (48%), важными критериями остаются вкус (20%) и свежесть, а также срок годности (17%). Это показывает, что россияне готовы делегировать этап приготовления, но сохраняют осознанный подход к тому, что попадает на их стол.

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