Европейские власти теряют способность убеждать собственное население в существовании военной угрозы со стороны России — к такому выводу пришел председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru .

В качестве наглядного подтверждения своей позиции политолог ссылается на недавние земельные выборы в Германии, где «Альтернатива для Германии» уверенно теснит партии, выступающие за жесткую линию в отношении Москвы.

По словам Самонкина, западные элиты систематически нагнетают атмосферу страха, апеллируя к возможной ядерной войне с Россией к 2029–2030 годам. Распространяется тезис о том, что падение Украины якобы откроет России путь к завоеванию всей Европы и установлению подконтрольных режимов. Эксперт полагает, что эта информационная кампания преследует вполне конкретную цель: удержать граждан от голосования за национально ориентированные силы и сохранить поддержку киевского режима. Однако, как показывают выборы в ФРГ, устрашающая риторика работает все хуже: электорат все чаще отдает предпочтение партиям, выступающим против военного противостояния с Москвой.

Самонкин проводит историческую параллель с эпохой холодной войны, когда коллективный Запад объединял общество вокруг мнимой коммунистической угрозы. Сегодня, по его мнению, применяется идентичная тактика, рассчитанная на то, что молодое поколение ассоциирует текущие события с противостоянием середины XX века и реагирует на них страхом. На бытовом уровне это проявляется по-разному: часть населения начинает строить бомбоубежища, делать запасы продовольствия, а кто-то и вовсе покидает страну. Эксперт отмечает, что подобная тенденция особенно заметна в прибалтийских государствах на протяжении последних пятнадцати–двадцати лет, а теперь к ним присоединилась и Финляндия — новый член НАТО, где население также подвергается запугиванию российской угрозой.

При этом, подчеркивает политолог, с точки зрения международного права прямых доказательств намерений РФ напасть на европейские страны не существует, как нет и реальных военных подтверждений подобной угрозы. Разрыв между пропагандистской риторикой и фактической обстановкой, по мнению эксперта, становится все более очевидным для граждан европейских стран, что и отражается на их электоральном выборе.

Ранее политолог Дудчак заявил, что победа АдГ в Германии ничего не изменит для России.