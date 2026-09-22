Гипертония крадет зрение: кардиолог предупредила о скрытой угрозе

Врач, кандидат медицинских наук, объяснила, что при гипертонии происходит сужение сосудов глазного дна. Со временем это может приводить к прогрессирующему снижению зрения. Субъективно человек может ничего не замечать, кроме постепенного ухудшения зрительной функции. Зафиксировать опасные изменения на ранней стадии способен только офтальмолог в ходе осмотра.

Тем не менее есть симптомы, которые могут сигнализировать о надвигающейся проблеме. Помимо падения остроты зрения, люди с высоким давлением нередко отмечают жжение или сухость в глазах, периодическое мелькание «мушек» или темных пятен, а также давящие боли в области глазных яблок. Если такие признаки появляются регулярно, это повод обратиться сразу к нескольким специалистам: терапевту или кардиологу и офтальмологу.

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