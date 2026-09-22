Гипертония крадет зрение: кардиолог предупредила о скрытой угрозе
Кардиолог Байдина предупредила о влиянии гипертонии на зрение
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Стабильно повышенное артериальное давление может негативно сказаться на зрении, причем зачастую этот процесс происходит скрыто. Об этом сообщает Lenta.ru.
Врач, кандидат медицинских наук, объяснила, что при гипертонии происходит сужение сосудов глазного дна. Со временем это может приводить к прогрессирующему снижению зрения. Субъективно человек может ничего не замечать, кроме постепенного ухудшения зрительной функции. Зафиксировать опасные изменения на ранней стадии способен только офтальмолог в ходе осмотра.
Тем не менее есть симптомы, которые могут сигнализировать о надвигающейся проблеме. Помимо падения остроты зрения, люди с высоким давлением нередко отмечают жжение или сухость в глазах, периодическое мелькание «мушек» или темных пятен, а также давящие боли в области глазных яблок. Если такие признаки появляются регулярно, это повод обратиться сразу к нескольким специалистам: терапевту или кардиологу и офтальмологу.
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