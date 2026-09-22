«Утка, а не статистика»: психолог опроверг миф о связи разных фамилий и разводов

По словам эксперта, эта цифра не имеет под собой серьезной основы и скорее похожа на журналистскую «утку», чем на результат научных наблюдений. В своей практике специалист не встречал убедительных подтверждений того, что фамилия играет решающую роль в устойчивости брака.

При этом психолог признал, что разница в фамилиях все же способна влиять на отношения, но лишь косвенно — через два механизма. Первый носит психологический характер: когда супруги сохраняют разные фамилии, у них может слабее формироваться ощущение единого целого. Особенно болезненно это бывает, если женщина не берет фамилию мужа: мужчина порой воспринимает такой выбор как знак неполной принадлежности, будто партнерша оставила себе «запасной выход». Эта невысказанная обида способна годами подтачивать доверие и создавать эмоциональную дистанцию. Второй фактор — бытовой и юридический: отсутствие необходимости менять документы при сохранении девичьей фамилии в перспективе упрощает процедуру развода. Для некоторых женщин сама перспектива не сталкиваться с бумажной волокитой в случае расставания может подсознательно снижать барьер к уходу из семьи.

Тем не менее, по мнению Клеверина, оба этих фактора не являются определяющими. Юридические удобства едва ли становятся главной причиной расторжения брака, а психологическая отстраненность — лишь один из множества нюансов, которые могут осложнять отношения. В конечном счете устойчивость семьи зависит от куда более глубоких вещей: от уровня доверия, умения договариваться и взаимной поддержки. Поэтому связывать вероятность развода напрямую с фамилией — значит сильно упрощать сложную природу семейных отношений.

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