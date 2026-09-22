Замена или ремонт: канатную дорогу Нижний Новгород — Бор ждет полугодовой простой

Канатная дорога, связывающая Нижний Новгород и Бор, оказалась вне строя после повреждения несущего каната. Региональное министерство транспорта совместно со специалистами Ростехнадзора провело обследование и пришло к выводу, что частичный ремонт не имеет смысла — канат выработал ресурс полностью. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Он эксплуатировался более пятнадцати лет, и плановая замена изначально значилась в графике на 2027 год. Однако ситуация изменила планы: чтобы не глушить движение дважды за короткий срок, решили не чинить, а сразу ставить новый.

Ускорить процесс, по словам главы транспортного ведомства Леонида Самухина, в полной мере не выйдет. Новый несуще-тяговый канат придется изготавливать на заказ — под индивидуальные параметры нижегородской линии. На производство, доставку, монтаж и испытания уйдет от пяти до шести месяцев, и все это время фуникулер простаивает. Министр пообещал, что власти постараются сжать сроки насколько возможно, чтобы смягчить неудобства для пассажиров, оказавшихся без привычного маршрута.

Для людей, ежедневно перемещавшихся между двумя берегами Волги, остановка канатки — серьезный удар по логистике. Маршрут пользовался устойчивым спросом, и его отсутствие затронет как жителей Бора, работающих в Нижнем Новгороде, так и горожан, для которых переправа была частью транспортной привычки. Министерство транспорта уже начало прорабатывать альтернативные маршруты наземного общественного транспорта, однако они едва ли заменят канатную дорогу по скорости и комфорту.

В результате у Нижегородской области появится полностью обновленная несущая система, рассчитанная на долгие годы эксплуатации. Цена этого обновления — полугодовой перерыв в работе одного из самых узнаваемых транспортных объектов региона. Когда именно возобновится движение, станет ясно ближе к завершению монтажа и испытаний нового каната.

Ранее также в Ростехнадзоре назвали сроки открытия канатной дороги в Нижнем Новгороде.