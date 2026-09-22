ООН, Лавров, Рубио: политолог оценил шансы на сдвиг по украинскому вопросу

По его оценке, встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио едва ли станет прорывом в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Скорее всего, диалог ограничится озвучиванием устоявшихся официальных позиций сторон — как это происходило и в предыдущих подобных контактах. Если принципиальные подходы не претерпели изменений, то и содержание переговоров вряд ли выйдет за рамки привычной риторики, а сама беседа окажется сравнительно короткой.

Более значимым событием, по мнению эксперта, может стать выступление Сергея Лаврова 26 сентября. Ожидается, что речь министра будет развернутой и представит комплексную позицию России по важнейшим международным темам. В фокусе окажутся не только вопросы российско‑украинского конфликта, но и более широкие сюжеты — формирование нового мирового порядка, движение к многополярности, а также поиск эффективных механизмов обеспечения глобальной безопасности и устойчивого развития.

Кортунов также затронул возможную встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам политолога, этот контакт способен повлиять на дальнейшие сценарии: в ходе беседы у американского лидера могут сформироваться новые подходы к завершению конфликта — либо с учетом позиций Киева, либо, напротив, через усиление давления на украинскую сторону. Эксперт подчеркивает, что все эти линии взаимодействия — и на уровне глав государств, и на уровне профильных министров — тесно связаны между собой, поскольку речь идет об одном сложном комплексе проблем, требующих многоуровневой координации.

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