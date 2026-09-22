Земельные выборы в Мекленбурге — Передней Померании, прошедшие 20 сентября, подвели очередной итог меняющегося электорального ландшафта Германии. «Альтернатива для Германии» одержала победу, тогда как правящий ХДС во главе с действующим канцлером Фридрихом Мерцем не смог преодолеть пятипроцентный барьер и впервые за долгое время осталась без представительства в земельном парламенте.

Это уже не первое поражение христианских демократов: ранее в сентябре АдГ взяла верх в Саксонии-Анхальт, а в Берлине ХДС уступил первенство Левой партии. Сам Мерц назвал результат в Мекленбурге катастрофой, но от должности канцлера уходить не собирается. Следующие федеральные выборы в Германии состоятся лишь в 2029 году, и до этого момента курс страны будет определяться при текущем раскладке сил в Бундестаге.

Победы АдГ сопровождаются риторикой о необходимости нормализации отношений с Россией — и именно этот аспект вызывает наибольший интерес. Однако, по мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, выступавшего в Общественной Службе Новостей, перестановки в немецкой парламентской системе для России ровным счетом ничего не значат. Эксперт убежден, что Германия в составе западной коалиции продолжает подготовку к военному confrontation с Москвой, и смена баланса парламентских сил этот курс не изменит. По его словам, электоральные процессы в Европе нужны в первую очередь для того, чтобы население могло «выпустить пар» и не вышло на улицы в стиле «желтых жилеток». Дудчак призывает не обольщаться победой АдГ: желание партии наладить поставки российского сырья продиктовано не дружественными мотивами, а прагматической потребностью в ресурсах для продолжения милитаризации.

Особое внимание эксперт уделил продолжающимся поставкам российских энергоносителей в Европу, включая сжиженный газ и топливо для АЭС. Многие воспринимают это как доказательство незаменимости российского сырья, но Дудчак видит в этом скорее проблему: российские ресурсы подпитывают европейскую промышленность, которая работает в том числе на военные нужды. По его мнению, России следует соизмерять выгоду сырьевых компаний с долгосрочными рисками и искать альтернативные рынки сбыта.

В отношении внутренней политики ЕС эксперт отметил наметившийся тренд на смену руководителей: отставка Олафа Шольца, смена власти в Великобритании — и только Эммануэль Макрон удержался у руля, по словам Дудчака, «благодаря фальсификации выборов». В немецком обществе, подчеркивает политолог, недовольство нарастает, и электоральные механизмы позволяют направить его в безопасное для системы русло: одних лидеров меняют на других, но реальный внешнеполитический курс остается прежним.

В качестве практических шагов Дудчак предлагает России жестче защищать свои интересы: симметрично отвечать на задержание судов, использовать инструменты давления на предприятия, производящие оружие для стран, участвующих в конфликте, — по аналогии с иранским опытом сдерживания. Эксперт задается вопросом: стоит ли ждать, пока западные страны накопят достаточный военный потенциал, или действовать на опережение. Война с Россией, по его мнению, обсуждается на Западе ради доступа к ресурсам и устранения геополитического препятствия для глобальной политики западных государств.

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