Пожар в ТЦ «Солнечный» потушен

В Стерлитамаке полностью потушили пожар в торговом центре «Солнечный»

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке полностью потушен. Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание, о котором ранее сообщалось, ликвидировано. Причина пожара пока не установлена. На месте происшествия работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Ранее в оперативных службах города сообщали, что при пожаре не сработала сигнализация. Сейчас специалисты выясняют, почему система оповещения дала сбой, и что стало причиной самого возгорания.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» не сработала сигнализация.

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