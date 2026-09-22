Пожар в ТЦ «Солнечный» потушен

Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке полностью потушен. Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание, о котором ранее сообщалось, ликвидировано. Причина пожара пока не установлена. На месте происшествия работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Ранее в оперативных службах города сообщали, что при пожаре не сработала сигнализация. Сейчас специалисты выясняют, почему система оповещения дала сбой, и что стало причиной самого возгорания.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» не сработала сигнализация.