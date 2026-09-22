В Шатуре уже на 90% выполнили капитальный ремонт Коробовского дома культуры
Капремонт Коробовского дома культуры в Шатуре завершится до конца года
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Шатуре уже на 90% выполнили капитальный ремонт Коробовского дома культуры. Завершить работы планируется в четвертом квартале текущего года, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
ДК расположен в селе Дмитровский погост. Площадь здания составляет более 2,6 тыс. кв. метров. На площадке трудятся свыше 70 человек. Также задействованы 3 единицы техники. Строители завершают отделочные и фасадные работы, монтируют инженерные коммуникации, благоустраивают прилегающую территорию.
Учреждение ремонтируют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедове.