В Шатуре уже на 90% выполнили капитальный ремонт Коробовского дома культуры

Капремонт Коробовского дома культуры в Шатуре завершится до конца года

Официально

Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]

В Шатуре уже на 90% выполнили капитальный ремонт Коробовского дома культуры. Завершить работы планируется в четвертом квартале текущего года, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

ДК расположен в селе Дмитровский погост. Площадь здания составляет более 2,6 тыс. кв. метров. На площадке трудятся свыше 70 человек. Также задействованы 3 единицы техники. Строители завершают отделочные и фасадные работы, монтируют инженерные коммуникации, благоустраивают прилегающую территорию.

Учреждение ремонтируют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедове.

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