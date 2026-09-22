Рынок «альтернативы» для питомцев: ветеринар предупредил об опасности нетрадиционных методов лечения

По словам специалиста, у этих практик нет научно подтвержденной эффективности в ветеринарии, а их применение нередко несет прямую угрозу здоровью и жизни животных. Особую тревогу врача вызывает тот факт, что подобные услуги нередко оказывают люди без профильного медицинского образования, и в ряде случаев такие практики граничат с мошенничеством.

На фоне растущей популярности альтернативных услуг для животных рынок демонстрирует впечатляющие обороты: по данным Mash Money, специалисты по кошачьей остеопатии могут зарабатывать до миллиона рублей в месяц. Один сеанс стоит от трех до десяти тысяч рублей, а полный курс доходит до 50 тыс. Нередко хозяева обращаются к «альтернативщикам» в надежде сэкономить на классической ветеринарной помощи, не осознавая, что отсутствие предварительной диагностики и использование недоказанных методик могут скрыть прогрессирующую патологию и усугубить состояние питомца.

Дмитриев подчеркивает принципиальную разницу между субъективным ощущением облегчения у человека и состоянием животного: питомец не способен описать свои ощущения, поэтому любые выводы об «улучшении» носят спекулятивный характер. Особенно критично эксперт оценивает применение иглоукалывания у кошек: выдержать процедуру без серьезного стресса способны лишь единицы, а сам процесс противоречит базовым принципам гуманного обращения — профессиональный визит к врачу должен укреплять доверие животного, а не превращаться в болезненный ритуал.

В качестве безопасной альтернативы сомнительным практикам ветеринар приводит проверенные реабилитационные методы. Например, для восстановления опорно‑двигательного аппарата успешно применяется подводная беговая дорожка — она обеспечивает нужную мышечную нагрузку, минимизируя давление на позвоночник. Врач настаивает, что при любых тревожных симптомах первым шагом должен быть осмотр квалифицированного терапевта: скрытые признаки болезни у кошек часто проявляются лишь на критической стадии, и своевременная диагностика здесь буквально спасает жизнь.

Ранее были названы главные ошибки хозяев при лечении животных.