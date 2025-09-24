В Московской области возведут ЖК «Пушкино Град»

В подмосковном Пушкино продолжается строительство ЖК «Пушкино Град». Девелопер проекта компания «ДЕЛО» утвердила дизайн-проект мест общего пользования и входных групп в первой очереди жилого комплекса бизнес-класса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Входные группы будут выполнены с панорамным остеклением и светопрозрачными тамбурами, оснащенными термобарьером, в отделке мест общего пользования на первых этажах будут использовать керамогранит, декоративную штукатурку, композитные панели «под рейку» графитового цвета на потолках. Пространство оборудуют грязезащитными ковриками, зоной отдыха с консольной мебелью, зеркалом, колясочными и мойками для лап домашних животных.

«Для нас важно, чтобы каждый житель «Пушкино Град» с первой же секунды — с момента входа в подъезд — чувствовал себя особенным. Мы отошли от стандартных решений, создав интерьеры уровня премиум-класса», — отметил генеральный директор компании «ДЕЛО» Георгий Лабинцев.

На территории квартала в несколько очередей возводится 21 жилой дом переменной этажности. Здесь также построят школу, два детских сада, многофункциональную поликлинику, акватермальный комплекс (ФОК) и ТРЦ.

