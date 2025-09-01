В Московской области вступили в силу новые правила торговли спиртным в общепите и магазинах

В Подмосковье с 1 сентября начинают действовать новые правила торговли алкоголем в магазинах и точках общественного питания. Об этом сообщили в Московской областной думе.

Теперь с 23:00 до 08:00 нельзя продавать алкоголь в кафе, барах и других точках общепита, расположенных в многоквартирных домах. Исключение — рестораны.

Получить лицензию на розничную продажу спиртного теперь могут только магазины, вход в которые расположен со стороны улицы и не дальше 30 м к краю дороги. Кроме того, для получения лицензии минимальный уставный капитал у организаций, торгующих спиртным, должен составлять 1 млн. руб.

В парламенте региона отметили, что после вступления новых правил в силу 1,4 тыс. магазинов, где продают слабоалкогольные напитки без лицензии, будут обязаны убрать из продажи все спиртное. Еще примерно 1,5 тыс. магазинов должны будут остановить продажу спиртного после окончания срока лицензии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что новый закон поможет решить проблемы шума во дворах и отсутствия порядка.