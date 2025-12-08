В Московской области выдали более 4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

С начала 2025 года родителям выдали почти 4,1 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!», куда входят более 50 предметов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В набор входят все самые необходимые в первые дни жизни новорожденного предметы. Выбрав его, родители могут посвятить время подготовке к родам, а не покупке вещей для ребенка», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такие наборы могут получить граждане России, чей ребенок родился в медучреждении региона и был зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Вместо них родители могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей. Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.